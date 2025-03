O deserto é um lugar extremamente quente durante o dia e muito frio à noite. É seco, grande e desolado. Também poderia apresentar um oásis ou miragem. Os desertos também podem ter uma variedade de sensações, desertos ocidentais, desertos do Oriente Médio e desertos asiáticos são todos muito diferentes. Este emoji está mais associado a um deserto ocidental. O emoji do deserto mostra sol, areia, um cacto e, às vezes, uma montanha deserta. Use este emoji ao falar sobre o deserto, um dia quente, algo muito seco ou um evento temático do deserto.

Exemplo: “O frango da Kari estava quente e seco como o deserto 🏜

Copiar

Keywords: deserto

Codepoints: 1F3DC FE0F

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )