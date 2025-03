A vida é incrível quando você está acampando! O ar livre é relaxante. Acampar é uma atividade recreativa popular para os amantes do ar livre que querem dormir sob as estrelas. Apenas certifique-se de saber como armar uma barraca. O emoji da barraca mostra uma barraca de acampamento montada com a entrada frontal descompactada. A maioria das barracas de camping são feitas de um tecido impermeável muito fino e são usadas principalmente por pessoas que vão acampar. Às vezes, os sem-teto usam barracas como casas improvisadas para dormir na rua. Use este emoji ao falar sobre acampamentos, acampamentos de férias, atividades ao ar livre, natureza, horário de verão ou uma área sem-teto. Exemplo: preciso aprender a lançar um ⛺ antes de sairmos do acampamento.

Keywords: acampamento, barraca

Codepoints: 26FA

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )