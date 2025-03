As montanhas-russas são um passeio indutor de adrenalina encontrado em parques de diversões e carnavais. Esses passeios são para pessoas corajosas, que buscam um pouco de medo. O emoji da montanha-russa mostra um carrinho de montanha-russa descendo a pista. Use este emoji ao falar sobre uma montanha-russa, um parque de diversões ou algo divertido e emocionante. Você também pode usar o emoji para falar sobre algo ou alguém que não tem medo. Exemplo: “Ken está realmente subindo no 🎢 mais alto do parque. Uau, ele é corajoso.

Keywords: entretenimento, montanha, parque de diversões, russa

Codepoints: 1F3A2

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )