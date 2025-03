Chegue mais rápido! Os trens modernos, como o trem de alta velocidade, são ótimos para percorrer longas distâncias em um curto espaço de tempo. Os trens de alta velocidade são muito mais rápidos que os trens tradicionais. O emoji do trem de alta velocidade mostra a frente elegante e aerodinâmica de um trem de alta velocidade. Use este emoji ao falar sobre algo muito rápido, viagens, transporte, trens-bala e tecnologia avançada ou futurista. Exemplo: Esta viagem de 2 horas levará apenas 1 hora por causa do trem de alta velocidade 🚄.

Keywords: sistema de trens bala japonês, trem, trem de alta velocidade, veículo

Codepoints: 1F684

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )