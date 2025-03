Nunca seja pego no meio do nada sem combustível. Você vai ficar preso. O emoji da bomba de combustível mostra uma bomba de combustível vermelha com uma alça. Essas bombas são encontradas em postos de gasolina e contêm gasolina ou óleo diesel para veículos motorizados. Os preços podem subir, mas você precisa de gasolina para pegar a estrada. Use este emoji ao falar sobre postos de gasolina, gasolina, diesel ou uma viagem. Exemplo: Há algum posto de gasolina próximo? Estamos com pouco ⛽

Keywords: bomba de combustível, combustível, gasolina, posto, posto de gasolina

Codepoints: 26FD

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )