Chugga chugga, chugga chugga, aí vem o emoji da locomotiva! Esta locomotiva, ou trem antigo, está avançando ao longo de uma linha. Às vezes é representado com uma nuvem de vapor saindo de sua frente. Todos os emojis de locomotivas têm vaqueiros na frente, para tirar os obstáculos do caminho. Este emoji representa o primeiro vagão do trem, não o vagão ou o último vagão da locomotiva.

Keywords: locomotiva, trem, veículo

Codepoints: 1F682

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )