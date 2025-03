O emoji do carro da polícia mostra um veículo policial na visualização de perfil, ao contrário do emoji do carro da polícia que o mostra de frente. Use este emoji em qualquer contexto daqueles que juraram servir e proteger, ou ao falar sobre infrações de trânsito.

Keywords: carro patrulha, polícia, veículo, viatura policial

Codepoints: 1F693

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )