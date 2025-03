👮 agente di polizia + 17 variants

Fermi il ladro! Tu sei sotto arresto. Un agente di polizia viene assunto per servire e proteggere una comunità per tenerla al sicuro. Fai attenzione sulla strada, perché se stai accelerando potresti essere fermato da un poliziotto. Quando una sirena è accesa e le luci lampeggiano, potresti essere nei guai. Segui la legge per stare fuori dalle manette e dalla prigione.