Sei partito per i tuoi spostamenti quotidiani o stai semplicemente visitando una città? Salta sul tram per raggiungere la tua prossima destinazione in città. L'emoji del vagone ferroviario mostra un vagone di forma rettangolare con finestrini. L'emoji del vagone ferroviario ricorda le opzioni di trasporto pubblico come treni, tram e carrelli. Mentre questa è una scelta popolare per i pendolari giornalieri in una grande città, un tram è anche una scelta divertente da usare per i turisti quando si dirigono verso la loro destinazione. Di solito è anche un metodo di trasporto economico. Usa l'emoji del vagone ferroviario quando parli di trasporti pubblici, treni, viaggi, spostamenti e prezzi dei biglietti. Esempio: Ben ha detto che la città sta aumentando i 🚃 prezzi di $ 2 alla fine del mese.

Copia

Keywords: elettrico, ferrovia, tram, treno, vagone

Codepoints: 1F683

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )