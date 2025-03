Napunta sa iyong pang-araw-araw na pag-commute o bumisita lang sa isang lungsod? Sumakay sa tram upang makarating sa iyong susunod na destinasyon sa lungsod. Ang emoji ng railway car ay nagpapakita ng isang hugis-parihaba na sasakyang pang-transportasyon na may mga bintana. Ang emoji ng railway car ay kahawig ng mga opsyon sa pampublikong transportasyon tulad ng mga tren, tram, at troli. Bagama't isa itong popular na pagpipilian para sa mga pang-araw-araw na commuter sa isang malaking lungsod, ang tram ay isa ring nakakatuwang pagpipilian para sa mga turista na gamitin kapag papunta sa kanilang destinasyon. Karaniwan din itong isang abot-kayang paraan ng transportasyon. Gamitin ang emoji ng railway car kapag pinag-uusapan ang tungkol sa pampublikong transportasyon, tren, paglalakbay, pag-commute, at mga presyo ng tiket. Halimbawa: Sinabi ni Ben na itinataas ng lungsod ang mga presyo ng 🚃 ng $2 sa katapusan ng buwan.

Keywords: railway car, sasakyan, trambiya, tren, trolley

Codepoints: 1F683

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )