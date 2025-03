Ang metro emoji ay nagpapakita ng isang pampublikong sasakyang pang-transportasyon na may madilim na pabilog na background, marahil upang ipakita na ito ay nasa ilalim ng lupa. Marami sa mga ganitong uri ng tren ay tumatakbo sa ilalim ng lupa dahil sila ay nasa masikip na mga lungsod na may maliit na lugar sa lupa para sa high-speed transit. Maaaring gamitin ang emoji na ito para kumatawan sa subway sa New York City, T sa Boston, o The Tube sa London.

Keywords: metro, sasakyan, subway, underground

Codepoints: 1F687

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )