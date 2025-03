Ang St. Pierre at Miquelon flag emoji ay nagpapakita ng isang mapusyaw na asul na background na may 3 mas maliliit na parisukat na patayong naka-align sa kaliwa. Sa kanang bahagi ay isang dilaw na barko sa mga alon. Ang itaas na parisukat sa kaliwa ay may pulang tatsulok at berdeng mga guhit na pahilis, ang gitnang parisukat ay nagpapakita ng puting background at itim na disenyo, at ang ilalim na parisukat ay nagpapakita ng pulang background na may 2 dilaw na leon.