Ito ay isang ibon, ito ay isang eroplano, ito ay isang helicopter! Ang helicopter emoji ay nagpapakita ng isang helicopter na may bilugan na windshield, propeller, at tail rotor. Ang kulay at istilo ng helicopter emoji ay nag-iiba ayon sa emoji keyboard. Ang emoji na ito ay kadalasang ginagamit kapag pinag-uusapan ang tungkol sa aviation, paglipad, rescue helicopter, at helicopter tour. Napakaganda ng paraan ng transportasyong ito dahil sa malaking windshield na nagpapahintulot sa iyo na makita ang lupa sa ibaba mo. Gamitin ang emoji na ito kapag pinag-uusapan ang tungkol sa mga helicopter, paglipad, at pagpunta ng napakataas sa kalangitan. Halimbawa: Dadalhin tayo ni Dan sa kanyang 🚁 para makakuha ng ilang aerial na larawan.

Keywords: helicopter, sasakyan, sasakyang panghimpapawid

Codepoints: 1F681

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )