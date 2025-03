Papunta sa trabaho? Piliing sumakay sa trolleybus. Ang mga low emission na bus na ito ay pinapagana ng kuryente mula sa mga overhead wire. Ang emoji ng trolleybus ay nagpapakita ng isang box style na kotse na may maraming bintana, dalawang gulong, at isang cable sa itaas. Ang estilo at kulay ng trolleybus emoji ay nag-iiba ayon sa emoji keyboard. Ang emoji ng trolleybus ay madalas na nauugnay sa pampublikong transportasyon, malalaking lungsod, at eco-friendly na paglalakbay. Gamitin ang emoji na ito kapag papunta ka sa iyong susunod na destinasyon, ngunit hindi mo mahanap ang istasyon ng trolleybus. Halimbawa: Sue alam mo ba kung saan ang pinakamalapit na 🚎 station?

Kopya

Keywords: bus, sasakyan, trambiya, trolley, trolleybus

Codepoints: 1F68E

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )