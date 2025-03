Kailangan ng sumakay? Oras na para pumara ng taxi. Sumakay sa taksi at pumunta sa kung saan mo dapat puntahan. Siguraduhing may pera na pambayad sa iyong biyahe at magbigay ng tip sa driver. Ang taxi emoji ay nagpapakita sa gilid ng isang dilaw na taxi cab, ang paparating na taxi emoji ay nagpapakita sa harap ng isang dilaw na taxi cab. Gamitin ang emoji na ito kapag pinag-uusapan ang isang malaking lungsod, transportasyon, pag-hail ng taxi, o kung magbibiyahe ka. Siguraduhin lang na lumayo sa kalsada pagdating nila! Hindi sila laging tumitigil!

Halimbawa, "Ang mga tao sa Newyork ay hindi nagmamaneho, sumasakay sila sa subway o nag-iilaw ng 🚕

Keywords: sasakyan, taxi

Codepoints: 1F695

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )