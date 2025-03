Ang lumang McDonald ay may malaking dilaw na traktor sa kanyang sakahan. Ang malakas at nakakatawang mabagal na sasakyan na ito ay ginagamit sa mga sakahan, mga patlang ng agrikultura at mga lugar ng konstruksiyon. Malakas ang mga ito at makakagawa ng maraming trabaho ngunit hindi mo maaaring madaliin ang mga makinang ito; napakabagal nila.