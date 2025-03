Ang bus emoji ay ipinapakita bilang kulay abo o dilaw mula sa gilid na may dalawang gulong. Karaniwan itong ipinapakita na nakaharap sa kaliwa, at maaaring ipares sa paparating na bus emoji. Dahil ang mga bus ay isang pangkaraniwang paraan ng transportasyon, maaaring gamitin ang emoji upang ipakita na may pupuntahan ka, o nasa daan.

Keywords: bus, sasakyan

Codepoints: 1F68C

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )