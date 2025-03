Ang motor scooter emoji ay ginagamit upang ilarawan ang isang totoong buhay na scooter. Mas karaniwan sa mga lungsod, at lalo na sa Europa, makikita ang Vespas at Piaggios sa mga kalye ng mga lungsod tulad ng Paris at Rome. Karaniwang mas mura ang mga ito kaysa sa kotse, at maaaring iparada sa mas maliliit na kalye. Hindi masyadong maganda sa panahon ng taglamig, sa kasamaang-palad.

Keywords: motor, scooter

Codepoints: 1F6F5

Introduced: June, 2016 in Unicode version 9.0.0 (Emoji version 3.0 )