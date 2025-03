L'emoji scooter est utilisé pour représenter un scooter réel. Plus communs dans les villes, et surtout en Europe, les Vespas et les Piaggio peuvent être vus dans les rues de villes comme Paris et Rome. Ils sont normalement moins chers qu'une voiture et peuvent être garés dans des rues plus petites. Pas si bon en hiver, malheureusement.

Copie

Keywords: scooter

Codepoints: 1F6F5

Introduced: June, 2016 in Unicode version 9.0.0 (Emoji version 3.0 )