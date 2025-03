Si vous êtes déjà allé dans un parc à thème, un aéroport ou une autre destination touristique, il y a de fortes chances que vous ayez roulé sur un monorail. C'est très similaire à un train, mais il ne circule que sur une seule voie. Les monorails sont devenus les plus populaires dans les années 1980 alors que de plus en plus de personnes se déplaçaient vers les zones urbaines. Le Japon possède l'un des monorails les plus fréquentés, le Tokyo Monorail, qui transporte plus de 127 000 personnes par jour ! Vous pouvez dire que c'est l'emoji du monorail par la vue latérale d'une piste, pas deux, sur laquelle il se déplace.

Keywords: monorail, véhicule

Codepoints: 1F69D

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )