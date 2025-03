L'émoji de la gare est l'un des émojis du métro et des transports en commun, et montre la plate-forme d'un train ou d'un métro et - regardez ! Le train s'arrête maintenant ! Utilisez cet emoji lorsque vous dites à quelqu'un où vous êtes ou que votre train n'est toujours pas arrivé.

Copie

Keywords: gare, train

Codepoints: 1F689

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )