En route pour un road trip ? Vous utilisez peut-être l'emoji de l'autoroute dans votre chat. L'emoji de l'autoroute montre une route bordée d'herbe des deux côtés et un panneau de signalisation vert au-dessus de la route. La couleur et le style de cet emoji varient selon le clavier emoji. L'emoji d'autoroute est souvent associé à une autoroute, une autoroute, une autoroute ou d'autres routes largement ouvertes sur lesquelles les véhicules peuvent circuler. Utilisez cet emoji lorsque vous êtes prêt à partir pour votre prochain road trip ou que vous essayez de quitter le travail plus tôt pour éviter les heures de pointe. Exemple : Cindy, vous voudrez peut-être éviter le 🛣️. J'ai vu un gros crash en venant ici.

Keywords: autoroute, route

Codepoints: 1F6E3 FE0F

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )