Diretto in un viaggio? Potresti usare l'emoji dell'autostrada nella tua chat. L'emoji dell'autostrada mostra una strada fiancheggiata da erba su entrambi i lati e un segnale stradale verde sopra la strada. Il colore e lo stile di questa emoji variano a seconda della tastiera emoji. L'emoji dell'autostrada è spesso associata a un'interstatale, un'autostrada, un'autostrada senza pedaggio o altre strade aperte su cui i veicoli possono viaggiare. Usa questa emoji quando sei pronto per il tuo prossimo viaggio su strada o quando cerchi di uscire presto dal lavoro per evitare l'ora di punta. Esempio: Cindy, potresti voler evitare il 🛣️. Ho visto un grosso incidente venendo qui.

Copia

Keywords: autostrada, pedaggio, strada veloce

Codepoints: 1F6E3 FE0F

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )