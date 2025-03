Interrompi ciò che stai facendo in questo momento. Il segnale di stop può essere un avvertimento che il pericolo è vicino, che qualcosa deve finire o per ricordare a qualcuno di fermarsi e controllare prima di andare avanti. Stop emoji mostra una forma ottagonale nel colore rosso. I segnali di stop vengono utilizzati nelle città per indicare alle auto quando fermarsi a causa del traffico in arrivo, di un incrocio o come avvertimento per non andare oltre. Il segnale di stop può anche essere quello di dire a qualcuno di smettere di fare qualcosa di brutto, fastidioso o offensivo. Esempio: potresti per favore 🛑 infastidirmi?

Keywords: ottagonale, segnale, segnale di stop, stop

Codepoints: 1F6D1

Introduced: June, 2016 in Unicode version 9.0.0 (Emoji version 3.0 )