L'aspetto di questa emoji varia notevolmente, a seconda della piattaforma su cui viene visualizzato. Il colore varia dal rosso, blu, giallo e grigio e la forma varia da arrotondata a squadrata. Indipendentemente dai dettagli, l'emoji presenta un'auto che si dirige direttamente verso lo spettatore. Invia questa emoticon insieme a buone notizie come "Ho appena preso la patente di guida" o usala come un modo per dire "Sono tornato a casa sano e salvo!" o "andiamo in viaggio!"

Copia

Keywords: auto in arrivo, automobile, automobile in arrivo, in arrivo, veicolo

Codepoints: 1F698

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )