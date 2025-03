L'emoji della costruzione raffigura un cartello giallo e nero con luci lampeggianti utilizzate sulle strade per informare i conducenti che ci sono lavori stradali o altri lavori di costruzione in vista. Puoi usare questa emoji per dire a qualcuno di rallentare, usare cautela o lavorare per migliorare il completamento.

Copia

Keywords: area cantiere, simbolo, simbolo area cantiere

Codepoints: 1F6A7

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )