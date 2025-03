Lo sapevate? Il primo trattore fu inventato nel 1892. I trattori sono grandi, rumorosi, costosi e lenti. Svolgono molti lavori pesanti nelle fattorie e nei cantieri. L'emoji del trattore mostra un trattore con grandi ruote, una finestra e un tubo di scappamento. Questa emoji emana una sensazione di forza, o una fattoria di campagna del Midwest. Usa questa emoji quando parli di agricoltura, campi, costruzioni, paese del Midwest e duro lavoro. I trattori sono macchinari molto potenti, quindi puoi usare questa emoji anche per descrivere qualcuno che è potente come un trattore. Esempio: per favore, non rimanere bloccato dietro un 🚜. Sono di fretta!.

Keywords: trattore, veicolo

Codepoints: 1F69C

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )