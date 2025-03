Saviez-vous? Le premier tracteur a été inventé en 1892. Les tracteurs sont gros, bruyants, chers et lents. Ils effectuent beaucoup de travaux lourds dans les fermes et les chantiers de construction. L'emoji du tracteur montre un tracteur avec de grandes roues, une fenêtre et un tuyau d'échappement. Cet emoji dégage une sensation de force ou une ferme du Midwest. Utilisez cet emoji lorsque vous parlez d'agriculture, de champs, de construction, du pays du Midwest et de travail acharné. Les tracteurs sont des machines très puissantes, vous pouvez donc également utiliser cet emoji pour décrire quelqu'un d'aussi puissant qu'un tracteur. Exemple : Veuillez ne pas rester coincé derrière un 🚜 . Je suis pressé!.

Keywords: tracteur, véhicule

Codepoints: 1F69C

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )