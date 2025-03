Você sabia? O primeiro trator foi inventado em 1892. Os tratores são grandes, barulhentos, caros e lentos. Eles realizam muitos trabalhos pesados em fazendas e canteiros de obras. O emoji de trator mostra um trator com rodas grandes, uma janela e um escapamento. Este emoji transmite uma sensação de força, ou uma casa de fazenda do interior do meio-oeste. Use este emoji ao falar sobre agricultura, campos, construção, o meio-oeste do país e trabalho duro. Tratores são máquinas muito poderosas, então você também pode usar este emoji para descrever alguém que é tão poderoso quanto um trator. Exemplo: Por favor, não fique atrás de um 🚜 . Estou com pressa!.

Keywords: trator, veículo

Codepoints: 1F69C

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )