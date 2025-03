🚴 Ciclista + 17 variants

Fique fora da ciclovia, a menos que esteja de bicicleta. Os ciclistas têm algumas das pernas mais fortes do mundo. Você sabia que os ciclistas do Tour de France pedalam 3.470 km. Isso é muito andar de bicicleta. Este emoji mostra um ciclista andando de bicicleta completo com capacete e equipamento esportivo.