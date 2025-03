O cavalo do carrossel é o cavalo de plástico colorido que você vê preso a um poste e andando em círculos no carrossel. As crianças adoram brincar com eles, os filhos adultos também. O emoji do cavalo do carrossel mostra um cavalo decorado preso a um poste. Use este emoji ao falar sobre carnaval, feira, crianças ou algo divertido. Exemplo: Eu adorava ir à feira quando era criança. 🎠 Devemos ir de novo!

Copiar

Keywords: carrossel, cavalo, cavalo de carrossel, entretenimento

Codepoints: 1F3A0

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )