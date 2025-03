As flores de hibisco prosperam em temperaturas quentes, então é mais provável que você as encontre no Havaí do que no norte do Canadá. No entanto, você pode encontrar o emoji de hibisco, independentemente do clima em que vive. Use esta linda flor para mostrar apreço a alguém ou ao descrever sua casa ideal na ilha.

Keywords: flor, hibisco

Codepoints: 1F33A

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )