Os viciados em ação e adrenalina dirigem-se para as montanhas no inverno para descer as encostas em pranchas de snowboard. O emoji de snowboard mostra a foto de uma pessoa com equipamento para atividades ao ar livre andando de snowboard. O emoji de snowboard vem em diferentes tons de pele e gêneros. Use este emoji ao falar sobre o esporte de inverno, um snowboarder ou até mesmo uma estação de esqui onde os praticantes de snowboard praticam. Isso também pode ser usado para representar ação, adrenalina ou férias de inverno. Exemplo: “Neste fim de semana vamos destruir algumas ladeiras, cara! 🏂🏻

Keywords: esporte, praticante de snowboard, snowboard

Codepoints: 1F3C2

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )