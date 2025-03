Este emoji de esquiador está descendo os esquis, talvez em direção a uma rampa sinuosa ou para uma pousada de esqui quente. O emoji de esquiador pode ser retratado com ou sem um pano de fundo de colina nevada, mas sempre traz a vantagem do esporte de inverno extremo. Use este emoji para conversar com outros entusiastas do esqui ou ao discutir suas atividades de inverno favoritas.

Copiar

Keywords: esqui, esquiador, neve

Codepoints: 26F7 FE0F

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )