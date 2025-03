Você é forte o suficiente para jogar rugby? Você vai precisar de uma bola de rugby e muita resistência. O emoji de futebol de rúgbi mostra uma bola oval com laços no meio. O estilo e a cor do emoji de futebol de rúgbi variam de acordo com o teclado emoji. Você sabia que o esporte de rugby teve origem na Inglaterra? É um esporte muito popular praticado em todo o mundo. Use este emoji ao falar sobre esportes de contato como Rugby ou qualquer coisa relacionada ao jogo de rugby. Exemplo: O torneio de Rugby é neste fim de semana. Não se esqueça de trazer o 🏉 para praticar.

Keywords: bola, bola de futebol, bola de rugby

Codepoints: 1F3C9

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )