Os videogames são mais divertidos quando você pode bater o recorde. Arcades podem ser viciantes, então certifique-se de trazer apenas moedas suficientes para vencer. O emoji do joystick mostra um controlador de jogo quadrado com um botão circular preso a um bastão, também conhecido como “joystick”. Esse emoji costuma ser usado para falar sobre videogames, fliperamas, pontuações altas e infância. Use este emoji quando estiver pronto para enfrentar alguns amigos no mais novo jogo de arcade ou viajar para uma explosão do passado com um clássico jogo de arcade. Exemplo: Jodi e Steve estão lutando esta noite. 🕹Isso deve ser bom.

Keywords: game, jogo, joystick, videogame

Codepoints: 1F579 FE0F

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )