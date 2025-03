Se você gosta de suéteres caseiros, provavelmente comprará alguns fios. O emoji de lã mostra um novelo redondo de lã com um pedaço desfiado. A cor e o estilo do emoji de fios variam de acordo com o teclado emoji. Esse emoji é frequentemente associado a tricô, moda, avós e gatos. Use este emoji se precisar ir à loja de artesanato para obter alguns suprimentos para o seu novo projeto de suéter de outono. Exemplo: Mandy faz suéteres caseiros. Se você comprar o 🧶 ela te dará um desconto.

Keywords: bola, crochê, novelo, tricô

Codepoints: 1F9F6

Introduced: June, 2018 in Unicode version 11.0.0 (Emoji version 11.0 )