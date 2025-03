Quer surpreender seus filhos? Compre ou faça uma piñata e encha-a com os brinquedos e doces favoritos do seu filho. Dê a eles um bastão de madeira e deixe-os se revezarem batendo nele até que o doce caia. O emoji da piñata mostra uma piñata colorida. A forma varia de acordo com o teclado emoji. A piñata pode ser preenchida com uma variedade de brinquedos e guloseimas. É uma forma divertida de surpreender e entreter as crianças numa festa de aniversário. Os adultos também se divertem muito dando uma tacada neles. Use este emoji ao falar sobre uma festa, celebração, surpresa, crianças, doces ou um feriado mexicano ou evento temático. Exemplo: Sam, por favor, não se esqueça de trazer o para a festa de hoje à noite. Se você esquecer, as crianças ficarão muito chateadas.

