As castanhas podem ser assadas em fogo aberto durante as férias, mas um esquilo provavelmente as está comendo o ano todo. O emoji de castanha mostra uma castanha redonda com ponta pontiaguda. As castanhas são um lanche e sabor popular nas férias e durante o outono. Castanho também é uma cor popular para decoração de casa e roupas. Use este emoji ao falar sobre nozes, outono, feriados, natureza, árvores e comida com castanhas. Exemplo: Estamos muito animados com os 🌰biscoitos de Natal da tia Kim

Keywords: castanha, planta

Codepoints: 1F330

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )