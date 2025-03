As férias já chegaram? Muitos presentes embrulhados acabam debaixo da árvore de Natal para as boas meninas e meninos. O emoji de presente embrulhado mostra um presente quadrado, embrulhado em papel e uma fita. A cor e o estilo do emoji de presente embrulhado variam de acordo com o teclado emoji. O emoji de presente embrulhado costuma ser usado quando se fala sobre feriados, aniversários ou outras comemorações em que são oferecidas surpresas. Use este emoji quando quiser falar sobre um presente ou um presente surpresa. Exemplo: Jill está tão pronta para abrir seu 🎁sob a árvore este ano.

Keywords: comemoração, embrulhado, mimo, presente

Codepoints: 1F381

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )