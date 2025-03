Nandito na ba ang bakasyon? Maraming nakabalot na regalo ang napupunta sa ilalim ng Christmas tree para sa mabubuting babae at lalaki. Ang emoji na nakabalot na regalo ay nagpapakita ng isang parisukat na regalo, nakabalot sa papel at isang laso. Ang kulay at istilo ng nakabalot na emoji ng regalo ay nag-iiba ayon sa emoji keyboard. Ang emoji na nakabalot na regalo ay kadalasang ginagamit kapag pinag-uusapan ang tungkol sa mga pista opisyal, isang kaarawan o isa pang pagdiriwang kung saan ang mga sorpresa ay regalo. Gamitin ang emoji na ito kapag gusto mong pag-usapan ang tungkol sa regalo o sorpresang regalo. Halimbawa: Handang-handa na si Jill na buksan siya 🎁sa ilalim ng puno ngayong taon.

Keywords: kahon, nakabalot na regalo, regalo, ribbon, selebrasyon

Codepoints: 1F381

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )