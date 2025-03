Les vacances sont déjà là ? De nombreux cadeaux emballés finissent sous le sapin de Noël pour les filles et les garçons sages. L'emoji cadeau emballé montre un cadeau carré, enveloppé dans du papier et un ruban. La couleur et le style de l'emoji cadeau emballé varient selon le clavier emoji. L'emoji cadeau emballé est souvent utilisé pour parler des vacances, d'un anniversaire ou d'une autre célébration où des surprises sont offertes. Utilisez cet emoji lorsque vous souhaitez parler d'un cadeau ou d'un cadeau surprise. Exemple : Jill est tellement prête à l'ouvrir 🎁 sous le sapin cette année.

Copie

Keywords: anniversaire, cadeau, fête

Codepoints: 1F381

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )