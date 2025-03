Qui fête-t-on aujourd'hui ? Les confettis signifient qu'il est temps de faire la fête. L'emoji boule de confettis montre une boule d'or ouverte avec des confettis qui en tombent. L'emoji boule de confettis est souvent associé à l'emoji popper de fête lors de la célébration de fêtes d'anniversaire, de baby showers et d'autres célébrations. Cet emoji dégage un sentiment ou une excitation, une célébration, une surprise et un accomplissement. Utilisez cet emoji lorsque vous parlez de fêtes, de célébrations et pour féliciter quelqu'un pour une réalisation. Exemple : Bill a été promu pour la première fois en 15 ans.🎊

Keywords: confettis, fête

Codepoints: 1F38A

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )