Ici, nous avons l'emoji du streamer de carpe. Cela montre un poteau de jardin qui a des manches à air rouges et bleues en forme de poisson soufflant dans le vent. Cet emoji est inspiré de la fête japonaise de la Journée des enfants qui est célébrée le 5 mai. En cette fête, ces banderoles sont accrochées dans tout le Japon pour célébrer l'avenir des jeunes générations et dans l'espoir, elles deviendront saines et fortes. Cet emoji peut être utilisé pour célébrer les vacances, la naissance d'un nouvel enfant ou la célébration de l'accomplissement d'un enfant.

Keywords: carpe, fête, koinobori

Codepoints: 1F38F

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )