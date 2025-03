Qui abbiamo l'emoji dello streamer della carpa. Questo mostra un palo da giardino con maniche a vento rosse e blu a forma di pesce al vento. Questa emoji è ispirata alla festa giapponese del Children's Day che si celebra il 5 maggio. In questa festa, questi streamer vengono appesi in tutto il Giappone per celebrare il futuro delle giovani generazioni e nella speranza che crescano sani e forti. Questa emoji può essere utilizzata per celebrare la vacanza, la nascita di un nuovo bambino o la celebrazione della realizzazione di un bambino.

Keywords: aquilone, aquilone a forma di carpa, carpa, festa

Codepoints: 1F38F

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )