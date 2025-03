Narito mayroon kaming emoji ng carp streamer. Nagpapakita ito ng poste sa hardin na may pula at asul na windsocks na hugis isda na umiihip sa hangin. Ang emoji na ito ay inspirasyon ng Japanese holiday ng Children's Day na ipinagdiriwang sa ika-5 ng Mayo. Sa holiday na ito, ang mga streamer na ito ay ibinitin sa buong Japan upang ipagdiwang ang kinabukasan ng mga nakababatang henerasyon at sa pag-asa, sila ay lalago upang maging malusog at malakas. Maaaring gamitin ang emoji na ito upang ipagdiwang ang holiday, ang kapanganakan ng isang bagong bata o ang pagdiriwang ng tagumpay ng isang bata.

Keywords: carp, japanese, pagdiriwang, streamer

Codepoints: 1F38F

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )