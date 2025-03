Ang cute na emoji pastry na ito ay isang masarap na mooncake! Ang mga mooncake ay napakaespesyal na dessert; sila ay itinuturing na isang delicacy. Ang mga cake na ito ay puno ng red bean o lotus seed paste at kung minsan ay may mga pula ng itlog sa loob! Ang masarap na mooncake ay parang matamis at malasang makapal na tinapay. masarap!

Kopya

Keywords: fall, festival, moon cake, pagkain, taglagas

Codepoints: 1F96E

Introduced: June, 2018 in Unicode version 11.0.0 (Emoji version 11.0 )