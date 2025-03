Ang tropikal na mangga ay isang sikat na prutas na pinapalamig kapag mainit sa labas. Ang lasa ng mangga ay kadalasang ginagamit sa mga pagkain sa tag-araw, inumin, at pagkain. Ang emoji ay nagpapakita ng isang mangga na may pula at berdeng kulay na may nakadikit na dahon sa itaas. Ang prutas ay napakalusog at matamis, at ang emoji na ito ay kadalasang ginagamit upang kumatawan sa isang malusog na meryenda o isang bagay na tropikal.

Halimbawa: "Pagkatapos ng aking pag-eehersisyo, bibili ako ng ilang masusustansyang pagkain" 🥭

Keywords: mangga, prutas, tropical

Codepoints: 1F96D

Introduced: June, 2018 in Unicode version 11.0.0 (Emoji version 11.0 )