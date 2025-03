Ang dumpling emoji ay nagpapakita ng tradisyonal na Asian dough pocket, pinirito o seared sa mantika, na may mga naka-ipit na gilid at masarap na halo ng karne at gulay sa loob. Ang dumpling emoji ay perpekto para sa pakikipag-chat tungkol sa mga paboritong Asian dish, o kapag ang pakiramdam mo ay kasing init at komportable tulad ng isang maliit na steamed dumpling.

