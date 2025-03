Kumakain ka ba ng iyong steak na may patatas o itlog? Siguraduhin lamang na ito ay luto nang perpekto. Ang cut of meat emoji ay nagpapakita ng isang piraso ng hilaw na karne na nilagyan ng taba at kahawig ng hilaw na ribeye steak. Ang mga steak ay karaniwang inihaw at binuhusan ng sarsa ng steak. Ang cut of meat emoji ay kadalasang ginagamit kapag pinag-uusapan ang tungkol sa mga cookout, barbeque, steak dinner, protina, at iba pang pagkain na may karne. Side Note: Walang baka ang nasaktan sa paggawa ng emoji na ito. Halimbawa: Ginagawa ni Beth ang pinakamahusay. 🥩Sana lahat kayo nagdala ng gana.

Keywords: chop, hiwa ng karne, lambchop, porkchop, steak

Codepoints: 1F969

Introduced: June, 2017 in Unicode version 10.0.0 (Emoji version 5.0 )